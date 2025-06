Calciomercato, futuro Pobega in bilico: il Milan chiede 12 milioni, i rossoblù frenano

Tommaso Pobega ha chiuso una stagione più che positiva al Bologna , dimostrando la sua utilità in mezzo al campo con ben 30 presenze complessive e 4 gol che hanno impreziosito il suo contributo. Arrivato in prestito dal Milan la scorsa estate, il centrocampista classe '99 si è guadagnato ben presto la fiducia dell'allenatore e dei tifosi, ma il suo futuro è ancora tutto da scrivere.

Bologna, Pobega tra campo e mercato: la cifra del Milan è un ostacolo

Come riferisce l'edizione odierna di Tuttosport, il desiderio del club felsineo è chiaro: trattenere Pobega anche per la prossima stagione. Il suo rendimento ha convinto la dirigenza della sua importanza all'interno della rosa. C'è però un ostacolo, e non di poco conto: la cifra pattuita lo scorso anno per il diritto di riscatto, fissata a 12 milioni di euro.