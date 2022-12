Calciomercato – Dalla Francia: “Messi-PSG, rinnovo fino al 2024” | News

Fresco campione del mondo, Lionel Messi adesso può focalizzarsi sul suo futuro. E il suo futuro dice ancora PSG. Secondo quanto riferisce 'Le Parisien', il fuoriclasse argentino aveva promesso di rinnovare per un altro anno con il club parigino. Una promessa mantenuta in quanto durante il Mondiale c'è stato un contatto tra le parti ed è stato raggiunto un accordo di massima. Il capitano dell'Argentina non si muoverà da Parigi fino al 30 giugno 2024. Mercato Milan, che idea per la trequarti! Le ultime news >>>