Calciomercato Fiorentina – Super offerta dell’Arsenal per Vlahovic

Le ultime news di calciomercato sulla Fiorentina: Dusan Vlahovic, attaccante serbo, non vuole andare via a gennaio. Ma i 'Gunners' premono

L'ultima in ordine di tempo, secondo 'La Gazzetta dello Sport', è arrivata dall' Arsenal : i 'Gunners', infatti, sono pronti ad offrire 70 milioni di euro ai viola. Di questi, 55 in contanti e 15 del riscatto di Lucas Torreira , regista già quest'anno in prestito nella formazione di Vincenzo Italiano .

I viola capitoleranno (Vlahovic andrà in scadenza di contratto il 30 giugno 2023 e non ha intenzione di rinnovarlo) o terranno duro fino a giugno, per poi, con il Presidente Rocco Commisso, decidere il da farsi e magari avviare un'asta?