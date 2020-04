Calciomercato Fiorentina – Renzi: “Chiesa andrà all’Inter”. Commisso però…

CALCIOMERCATO FIORENTINA – “Leggo un commento su Chiesa. Io so dove va. Andrà all’Inter, dalle mie informazioni giocherà lì”. Una bomba di mercato che avrebbe dell’incredibile se confermata. La curiosità è che l’autore di queste parole sia Matteo Renzi, ex Presidente del Consiglio e noto tifoso della Fiorentina, non esattamente un giornalista sportivo. Queste dichiarazioni hanno comunque suscitato scalpore, tanto che il presidente della Fiorentina Rocco Commisso si è sentito in dovere di rispondere. Ecco cosa ha detto ai microfoni di ‘Radio Anch’io Sport’: “Renzi avrebbe detto che Chiesa va all’Inter? Se non lo so io come fa a saperlo lui. I politici pensino alla politica, è un gran tifoso della Fiorentina, un amico, ma ho detto un anno fa che Chiesa sarebbe rimasto qua, ho mantenuto la promessa”. La telenovela finirà qui? Intanto Jesus Suso non si è detto nostalgico nei confronti del Milan in questa intervista, continua a leggere >>>

