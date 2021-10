Calciomercato Fiorentina – L’ex Milan Piatek potrebbe sostituire Vlahovic

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, Kryzstof Piatek potrebbe trasferirsi alla Fiorentina e prendere il posto di Vlahovic

Come confermato anche nei giorni scorsi dal presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, Dusan Vlahovic non rinnoverà il suo contratto con i viola. In scadenza nel 2023, il serbo potrebbe dire addio alla Serie A già nella prossima finestra invernale di calciomercato. In caso di addio dell'ex Partizan, i 'gigliati' potrebbero acquistare un calciatore che ha fatto il bello e il cattivo tempo nel massimo campionato italiano. Secondo quanto riportato dai colleghi di 'calciomercato.com', il nome in questione è quello di Kryzstof Piatek. Dopo aver vestito le maglie di Genoa e Milan, il polacco è in forza all'Herta Berlino, anche se la sua esperienza in Bundesliga non sta andando come lo stesso centravanti si immaginava. Dunque è possibile una terza esperienza in Italia, questa volta con la Fiorentina. Intanto il Milan sul calciomercato pensa a un calciatore dell'Inter.