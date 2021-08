Calciomercato Fiorentina – Il West Ham rilancia per Milenkovic | News

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il West Ham avrebbe rimodulato l'offerta alla Fiorentina per Nikola Milenkovic

Nikola Milenkovic è vicino a dire addio alla Fiorentina. Sul difensore serbo c'è il forte interesse del West Ham, club che avrebbe rimodulato l'offerta ai viola per acquistare il classe 1997. Secondo il 'Corriere dello Sport', gli 'Hammers' avrebbero offerto 16 milioni di euro al presidente Rocco Commisso. Una cifra che si avvicina alla richiesta della società di Firenze, la quale chiede 17 milioni di euro per l'ex Partizan. L'affare, dunque, è in fase di chiusura. Sfuma dunque un obiettivo di mercato per il Milan, il quale aveva messo da tempo gli occhi su Milenkovic senza mai affondare il colpo. Il Milan punta tutto su Yacine Adli. Ecco come stanno le cose.