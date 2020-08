Calciomercato Fiorentina – Vertice per Bonaventura. Piace Piatek

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO FIORENTINA – Secondo quanto riferito dal ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola, la Fiorentina starebbe pensando di ingaggiare Giacomo ‘Jack’ Bonaventura, classe 1989, centrocampista svincolatosi dal Milan dopo sei stagioni in rossonero.

Bonaventura-Fiorentina, presto un vertice

L’ex Milan sarebbe, infatti, un’ottima soluzione in termini di qualità ed esperienza per la rosa di mister Giuseppe Iachini e, dunque, i viola vorrebbero fare un tentativo per metterlo sotto contratto. Nei prossimi giorni Mino Raiola, manager di Bonaventura, si confronterà con la dirigenza del club toscano di modo da avere un quadro completo per la situazione del suo assistito.

Bonaventura, quante richieste!

Bonaventura, infatti, piace molto anche a Benevento, Genoa e Hellas Verona. In viola, inoltre, potrebbe anche finire un altro ex rossonero. Si tratta di Krzysztof Piatek, classe 1995, centravanti polacco attualmente in forza all’Hertha Berlino, dove gioca dallo scorso mese di gennaio, quando il Milan lo ha ceduto per 27 milioni di euro.

Obiettivo Piatek: la formula per il ritorno in Italia

La formula per il trasferimento di Piatek in viola dovrebbe essere quella del prestito con obbligo di riscatto a fine stagione.