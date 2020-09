Calciomercato Fiorentina – Bonaventura, oggi l’incontro? Le ultime

ULTIME NOTIZIE MERCATO FIORENTINA – Dopo la scadenza naturale del suo contratto con il Milan, Giacomo Bonaventura si è liberato a parametro zero. Sono molte le richieste per l’ex rossonero, ma è la Fiorentina ad essere in prima linea per il suo acquisto. Secondo quanto riferisce ‘TuttoMercatoWeb’, oggi potrebbe essere una giornata molto importante in tal senso: dopo i contatti tra le parti dei giorni scorsi, la Viola ha fissato per oggi un incontro per formulare la propria offerta ufficiale. In seconda fila il Benevento di Filippo Inzaghi, che ha offerto un ricco contratto da 2 milioni a stagione al centrocampista. Fuori dai giochi il Verona, che ha ormai chiuso per l’acquisto di Tameze dal Nizza.

