Calciomercato Fiorentina – Attacco, Piatek in cima alla lista / News

Calciomercato Fiorentina, obiettivo Piatek

ULTIME NOTIZIE MERCATO FIORENTINA – Nella stagione 2018/2019, con le maglie di Genoa e Milan, Krzysztof Piatek ha avuto una media realizzativa pazzesca, totalizzando ben 30 gol tra Serie A e Coppa Italia in 42 presenze. L’anno successivo il polacco però ha riscontrato non poche difficoltà con Marco Giampaolo prima e con Stefano Pioli poi. Il risultato è stata una cessione amara all’Hertha Berlino. Anche in Germania il classe 1995 non ha brillato in quanto a prestazioni e gol, per questo motivo un’ulteriore partenza non è da escludere. Così come non è da escludere un ritorno in Italia.

Secondo quanto riferisce 'La Nazione' la Fiorentina farà il punto di mercato per gennaio con il nuovo allenatore Cesare Prandelli. Uno dei nomi in cima alla lista è proprio quello di Piatek, che avrà tanta voglia di rifarsi in un campionato in cui si è espresso solo a metà.