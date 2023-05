Calciomercato – Il Fenerbahce si muove per Origi: la richiesta del Milan

Il Fenerbahce fa sul serio per portare Divock Origi in Turchia nella prossima sessione di calciomercato: ecco la richiesta del Milan

Uno degli acquisti estivi più deludenti in casa Milan è stato sicuramente Divock Origi . L'attaccante belga è arrivato in Italia con grandi aspettative da parte di tutto l'ambiente rossonero, che ne è però rimasto deluso. Il centravanti del Diavolo, infatti, ha sinora segnato appena due reti, troppo poche per quella che doveva essere la riserva naturale di Olivier Giroud .

Proprio per questo motivo Divock Origi potrebbe lasciare il Milan nella prossima sessione di trattative. Secondo quanto riferito da 'calciomercato.com', infatti, oltre ad alcuni club di Premier League, sulle sue tracce si sarebbe messo il Fenerbahce, che vorrebbe convincerlo in tutti i modi a trasferirsi in Turchia al termine di questa stagione. Dal canto suo il Diavolo avrebbe intenzione di realizzare almeno 10 milioni di euro dalla sua cessione, anche per finanziare in parte l'arrivo di un nuovo attaccante di livello.