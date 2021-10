Calciomercato – Faivre, non solo Milan: c’è la concorrenza di un’italiana

Le ultime sul calciomercato del Milan. Attenzione alle indiscrezioni su un ritorno di fiamma per Romain Faivre: concorrenza italiana

Nella giornata di oggi, 'La Gazzetta dello Sport' ha sottolineato l'interesse mai sopito del Milan per Romain Faivre. Nel corso della finestra estiva di calciomercato, infatti, i rossoneri avevano messo il giocatore del Brest in cima alle preferenze per la trequarti. L'operazione, come noto, non è andata a buon fine, ma ci potrebbe essere un ritorno di fiamma a gennaio. Secondo quanto riferisce 'La Nazione' anche la Fiorentina sta seguendo Faivre da vicino per rinforzare il centrocampo. Attenzione, dunque, anche alla Viola. Le Top News di oggi sul Milan: Ibra, c'è la data del rientro. Valutazioni su Belotti