Sandro Tonali, ex centrocampista del Milan, potrebbe fare il salto in top club di primissimo livello nelle prossime sessioni di calciomercato

Sandro Tonali, ex centrocampista del Milan, sarebbe pronto al grande salto e potrebbe trasferirsi in un top club in una delle prossime sessioni di calciomercato. Il mediano oggi in forza al Newcastle, infatti, ha scontato il periodo di squalifica dovuto al caso scommesse di cui è stato suo malgrado protagonista. Finora con il suo club non ha avuto tantissimo spazio da titolare, mentre si è ritagliato diverse possibilità con la maglia della Nazionale. E nelle ultime uscite di Nations League ha dimostrato di essere uno dei giocatori più in forma tra gli Azzurri. Aspetto che ha attratto su di lui le attenzioni delle big.