L’ex Milan Suso ritorna al Cadice: arrivato l’annuncio ufficiale

Suso, esterno del Milan dal 2017 al 2020, ha fatto ritorno al Cadice, come testimonia il video sul profilo di X del club spagnolo.

Era tutto annunciato, poi sembrava essere sfumato e invece ora è ufficiale. L'ex Milan Suso torna al Cadice, squadra che milita in Segunda Division e alla quale si unirà da svincolato, con l'ufficialità dell'affare giunta in giornata. Suso aveva militato nelle giovanili del Cadice, dal 2004 al 2010, prima di partire per Liverpool, prima tappa importante della sua carriera. Ora, il ritorno a casa, alle origini.