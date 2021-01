Calciomercato – Ex Milan, sorpresa Cutrone: va in prestito al Valencia

Calciomercato, Cutrone al Valencia

Dopo il mancato riscatto da parte della Fiorentina, Patrick Cutrone è tornato al Wolverhampton. Una tappa soltanto di passaggio per l'ex Milan, pronto per una nuova avventura. Sembrava quasi fatta per il ritorno in Italia, con Parma e Udinese in prima linea ma, a sorpresa, ecco la notizia inaspettata. Secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio, è fatta per il suo passaggio al Valencia. La formula è quella del prestito secco.