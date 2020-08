Calciomercato – Ex Milan, quante proposte per Balotelli: i dettagli

ULTIME NOTIZIE MERCATO – Il suo arrivo al Brescia sembrava l’inizio di un idillio, ma i fatti dicono tutt’altro. L’avventura di Mario Balotelli alle ‘Rondinelle’ si è rivelata a dir poco negativa. Dopo la retrocessione in Serie B e soli cinque gol in campionato, il futuro di ‘SuperMario’ sarà certamente lontano da casa sua. Sono molte le squadre che vorrebbero acquistarlo in vista della prossima stagione: in Italia si è fatto avanti il Como, club che milita in Serie C. Soprattutto all’estero, però, le soluzioni non mancano, con Fenerbahce, Galatasaray, Aris Salonicco e Cluj che rimangono alla finestra. Secondo quanto riferisce ”Tuttosport’, occhio ai Los Angeles Galaxy, che avrebbero già avanzato un’offerta economica vantaggiosa.

