Calciomercato – Ex Milan: Pato a un passo dal Genoa! | News

Pato al Genoa? L’indiscrezione

ULTIME NOTIZIE MERCATO – Indiscrezione di mercato clamorosa riportata da ‘Don Balon’ e altri diversi media spagnoli: Alexandre Pato sarebbe ad un passo dal Genoa. L’attaccante ex Milan è attualmente svincolato dopo l’esperienza al San Paolo con conseguente rescissione contrattuale. Una carriera giramondo per il ‘Papero’ che, esploso con la maglia rossonera dopo l’esperienza all’Internacional di Porto Alegre, ha dovuto far fronte ad una serie di infortuni che ne hanno pesantemente limitato il rendimento. Corinthians, Chelsea, Villarreal, Tianjin Quanjian e, appunto San Paolo. Adesso potrebbe essere giunto il momento di ritornare in Italia, laddove tutto era iniziato. Magari per ritornare ad essere la punta devastante vista all’inizio della sua carriera.

