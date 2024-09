Calciomercato – Ex Milan, M’baye Niang vola in Egitto allo Zamalek?

Nonostante il calciomercato sia finito in tutti i top 5 campionati, non lo è in tutto il mondo. L'ex giocatore del Milan, M'Baye Niang è ancora senza squadra e starebbe trattando con lo Zamalek in Egitto. Tra il giocatore e il club mancano solo alcuni dettagli sul contratto. L'allenatore degli egiziani, Jose Gomes, ha già dato il suo 'ok' per il colpo a parametro zero. La trattativa è in fase avanzata, ma per i nordafricani il 29 enne senegalese deve abbassare le richieste sullo stipendio.