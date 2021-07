Calciomercato – Ex Milan: il Venezia attende la risposta di Niang

Il Venezia sonda la disponibilità del trasferimento di M'Baye Niang in questa sessione di calciomercato. L'ex Milan tornerà in Serie A?

Il Venezia si muove per costruire una rosa valida per la prossima Serie A e sta sondando M'Baye Niang, ex giocatore del Milan, in questo calciomercato. Il senegalese gioca nel Rennes dal 2018 ed ha segnato 22 gol in tre stagioni con la maglia del club francese, ma ora potrebbe cambiare aria. Niang ha varie richieste in giro per l'Europa, ma il Venezia è la squadra che ha mostrato maggior interesse.