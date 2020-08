Calciomercato – Ex Milan, fatta per Sosa al Fenerbahce

ULTIME NOTIZIE MERCATO – Nuova esperienza all’orizzonte per Josè Sosa, ex centrocampista del Milan nella stagione 2016/2017, in cui ha collezionato 19 presenze. Dopo aver vestito la maglia del Trabzonspor nelle ultime tre stagioni, l’argentino rimarrà in Turchia ma con la maglia del Fenerbahce. Secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio, il ‘Principito’ firmerà un biennale da tre milioni di euro a stagione nella giornata di oggi.

