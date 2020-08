Calciomercato Milan – Biglia a un passo dal Torino: le ultime

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Potrebbe essere un Torino molto ‘rossonero’ quello del 2020/2021 targato Marco Giampaolo. Dopo l’ufficialità di Ricardo Rodriguez in granata, anche Lucas Biglia potrebbe raggiungere presto il suo ex compagno. Secondo quanto riferito da ‘Calciomercato.com’, infatti, l’argentino è a un passo dal diventare un nuovo giocatore del ‘Toro’. Si va verso un contratto annuale di 2 milioni di euro netti a stagione con opzione per il secondo. Dopo essersi liberato dal Milan a parametro zero, dunque, Biglia dovrebbe rimanere in Italia anche il prossimo anno.

