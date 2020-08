Calciomercato – Ex Milan, fatta per Rami alla Reggina: le ultime

ULTIME NOTIZIE MERCATO – Secondo quanto riferisce ‘Gianluca Di Marzio’, Adil Rami, ex difensore del Milan, è pronto a vestire la maglia delle Reggina. Il club calabrese, neopromosso in Serie B, sta facendo un grande mercato e conta nella sua rosa altri due giocatori che sono passati dalle parti di Milanello: si tratta di Jeremy Menez e Alessandro Plizzari, che però si è trasferito in prestito secco e ritornerà alla base a fine stagione. Rami arriverà a parametro zero dopo la fine dell’avventura al Sochi, club che milita nella massima divisione russa.

POSSIBILE PRESTITO PER GABBIA? LE ULTIME >>>

ECCO LE ULTIME NOTIZIE DI CALCIOMERCATO >>>