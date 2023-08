Calciomercato – L’ex Milan Dest tra Porto e alcune ipotesi in MLS

L'ex terzino del Milan Sergino Dest sarebbe diviso tra il Porto e alcune destinazioni in MLS per la prossima stagione

Nel corso dell'ultima stagione è stato uno dei più deludenti in casa Milan e infatti il Diavolo ha deciso di non riscattarlo dal Barcellona. Sergino Dest è poi tornato in balugrana, dove Xavi non lo ha comunque tenuto tra coloro che la prossima annata saranno a sua disposizione.