Calciomercato – Ex Milan: Crociata e Zanellato vicini al rinnovo col Crotone

RINNOVI DI CROCIATA E ZANELLATO, CI SIAMO!

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Come riportato da TuttoMercatoWeb.com, gli ex rossoneri Giovanni Crociata e Nicolò Zanellato sono vicini al rinnovo di contratto col Crotone. Il club calabrese si sta muovendo, dunque, per allungare il contratto coi due giovani scuola Milan. In settimana potrebbe già arrivare la firma nero su bianco con l’accordo che dovrebbe avere base triennale. Entrambi sono stati giocatori importanti per la promozione del Crotone in Serie A dello scorso campionato. La speranza per loro è quella di avere da parte di mister Stroppa la stessa considerazione anche nel massimo torneo italiano.

