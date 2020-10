Calciomercato – Ex Milan: Cerci vicino all’Arezzo

Nuova avventura per Cerci

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO – L’ex attaccante del Milan Alessio Cerci, terminata la sua avventura alla Salernitana lo scorso agosto, potrebbe presto firmare un triennale con l’Arezzo. Nelle scorse settimane l’ex Roma e Torino era stato accostato con insistenza al Lecco, salvo però non andare in porto la trattativa. Ora, invece, Cerci potrebbe ripartire dalla Toscana, terra che lo ha lanciato nel grande calcio ai tempi di Pisa quando era allenato da Gian Piero Ventura, suo ultimo allenatore alla Salernitana. Secondo i colleghi di Tuttoc.com, il club aretino sarebbe pronto ad affondare il colpo nelle prossime ore. Nella giornata di oggi infatti dovrebbe esserci un summit fra le parti con i toscani pronti a mettere sul piatto addirittura un triennale per il classe ‘87.

