Calciomercato – Ex Milan: Bojan firma per i giapponesi del Vissel Kobe

L'ex Milan Bojan Krkic firma per il Vissel Kobe in questo calciomercato e ritroverà Andres Iniesta: "Sono molto felice"

Bojan Krkic, ex attaccante del Milan, si trasferirà in Giappone in questo calciomercato e firmerà per il Vissel Kobe. Dopo l'esperienza canadese con il Montreal Impact allenato da Thierry Henry, lo spagnolo ritroverà Andres Iniesta, capitano della squadra giapponese. A riportare la notizia è Gianluca Di Marzio.