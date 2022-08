Calciomercato – Ex Milan, Begovic verso il Manchester United

Asmir Begovic potrebbe cambiare maglia: l'ex portiere del Milan, oggi all'Everton, viene seguito dal Manchester United come vice De Gea. Una nuova avventura, dunque, per l'estremo difensore bosniaco, che potrebbe accettare il ruolo di secondo pur di trasferirsi in un club prestigioso (anche se attualmente in difficoltà) come i Red Devils. Lo riferisce calciomercato.com. Milan, ritorno di fiamma low cost per la difesa: le ultime news di mercato