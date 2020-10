ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO – Mario Balotelli vicino al ritorno in Francia. Secondo quanto scrive l’Equipe, il Saint-Etienne ha mostrato grande interesse per l’ex attaccante del Milan nelle ultime ore. Super Mario sembra propenso ad accettare, anche perchè aveva parlato così a suo fratello Enock durante la trasmissione “Grande Fratello Vip”: “Fra qualche settimana firmo con una nuova squadra. Non preoccuparti”.

