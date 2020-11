Calciomercato – Ex Milan, Balotelli in Brasile? Le ultime / News

Calciomercato, Balotelli in Brasile

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO – Dopo l’avventura fallimentare con il Brescia, Mario Balotelli non ha ancora trovato una squadra per la stagione in corso. Secondo quanto riferisce ‘Sky Sport’, la sua nuova vita potrebbe partire dal Brasile. Sono partiti i contatti con il Vasco Da Gama, che dopo il cambio di presidenza punta a rinforzare la squadra con profili importanti. L’ex giocatore del Milan gradisce la destinazione, ma temporeggia aspettando un’offerta europea. Italiano potrebbe essere anche l’allenatore: piace infatti Walter Zenga.

