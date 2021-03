Calciomercato – Ex Milan, ag. Bakayoko: “E’ felice al Napoli, ma…”

Abdoulate Bakayoko, fratello e agente di Bakayoko, ha parlato del futuro dell'ex centrocampista del Milan. Ecco cosa ha detto

Abdoulate Bakayoko, procuratore di Tiémoué Bakayoko, ha parlato del futuro dell'ex centrocampista del Milan. Bakayoko potrebbe rimanere a Napoli anche senza Rino Gattuso, che dovrebbe lasciare la panchina partenopea al termine della stagione. Ecco cosa ha detto: "Il suo destino non è legato a quello del tecnico. C'è un rapporto forte con l'allenatore, ma quando ci saranno discussioni con il club per restare a Napoli si vedrà. Oggi il focus è vedere come finirà la stagione e poi si valuterà. Per ora non ci sono appuntamenti né discussioni con il club. Se resterà a Napoli però questo non sarà legato a Gattuso. Napoli? Lui è felice qui, è un grande club con una grande storia. Non ha potuto ancora vivere a pieno lo stadio e forse anche la città. Lui è contento di questa esperienza e si trova bene qui".