Calciomercato, Everton su Walker: contatti avviati con il Manchester City

Il futuro di Kyle Walker, ex Milan, al Manchester City si fa sempre più incerto. Dopo l'interesse del Fenerbahce , anche l' Everton si è mosso, avviando contatti con il club inglese. La notizia è stata riferita da Fabrizio Romano , noto esperto di mercato, che conferma come Walker sia entrato nella lista dei possibili rinforzi per i Toffees.

Walker via dal City? Dopo il Fenerbahce, anche l'Everton si fa sotto

L'Everton, alla ricerca di un elemento di esperienza per la fascia destra della difesa, vede in Walker il profilo ideale per alzare il livello del proprio reparto. Il terzino inglese, classe '90, ha dimostrato negli anni grande affidabilità e versatilità, caratteristiche che lo rendono appetibile per diversi top club europei, e non.