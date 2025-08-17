Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Calciomercato, Empoli: colpo in attacco, ecco che arriva Nasti

CALCIOMERCATO MILAN

Calciomercato, Empoli: colpo in attacco, ecco che arriva Nasti

Marco Nasti AC Milan allenamento Milanello
Secondo quanto riportato da Orazio Accomando, l’Empoli ha definito l’arrivo di Marco Nasti dalla Cremonese
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Secondo quanto riportato da Orazio Accomando, l’Empoli ha definito l’arrivo di Marco Nasti dalla Cremonese. L’attaccante classe 2003 si trasferirà in Toscana con la formula del prestito, accompagnato da un diritto di riscatto fissato intorno ai 7 milioni di euro.

Calciomercato: Nasti all'Empoli, il Milan si cautela con una percentuale sulla futura rivendita

—  

Un innesto importante per la squadra azzurra, che punta a rinforzare il reparto offensivo con un giovane di prospettiva, già protagonista in Serie B con la maglia dei grigiorossi.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Milan, chi è Lontani? Una doppietta per presentarsi in Primavera!>>>

Da sottolineare che il Milan, club che ha cresciuto Nasti nel proprio settore giovanile, manterrà una clausola del 50% sulla futura rivendita del giocatore.

Leggi i
commenti
Calciomercato: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA