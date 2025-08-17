Calciomercato, Empoli: colpo in attacco, ecco che arriva Nasti

Da sottolineare che il Milan, club che ha cresciuto Nasti nel proprio settore giovanile, manterrà una clausola del 50% sulla futura rivendita del giocatore.
Secondo quanto riportato da Orazio Accomando, l’Empoli ha definito l’arrivo di Marco Nasti dalla Cremonese. L’attaccante classe 2003 si trasferirà in Toscana con la formula del prestito, accompagnato da un diritto di riscatto fissato intorno ai 7 milioni di euro.
Un innesto importante per la squadra azzurra, che punta a rinforzare il reparto offensivo con un giovane di prospettiva, già protagonista in Serie B con la maglia dei grigiorossi.
Da sottolineare che il Milan, club che ha cresciuto Nasti nel proprio settore giovanile, manterrà una clausola del 50% sulla futura rivendita del giocatore.
