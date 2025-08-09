Calciomercato, ecco chi è Lauricella: il giovane terzino che piace al Milan

Pianeta Milan
CALCIOMERCATO MILAN

Calciomercato, Giovanni Lauricella nel mirino rossonero. Ecco chi è il terzino sinistro classe 2007 dell'Empoli che piace a Milan e Genoa
Francesco De Benedittis

Il Milan ha messo nel mirino Giovanni Lauricella, terzino sinistro classe 2007 di proprietà dell’Empoli. Dotato di un mancino educato e di una grande propensione offensiva, il suo fisico slanciato e lo stile di gioco ricordano in parte Fabio Grosso, anche se il suo idolo è l’ex rossonero Theo Hernandez. Come riportato da Calciomercato.com, sul giovane talento siciliano hanno messo gli occhi anche il Genoa e altre squadre, ma Lauricella sogna di giocare a Palermo, la sua città natale.

I rossoneri lo seguono con attenzione e potrebbe essere un colpo importante in ottica futura. Con Bartesaghi sempre più stabilmente in Prima Squadra, Lauricella potrebbe trovare molto spazio in Serie D con il Milan Futuro di Oddo, facendo così un ulteriore salto di qualità nella sua giovane carriera.

Milan, alla scoperta di Lauricella: le difficoltà e il percorso di crescita

—  

Nato a Palermo, l'11 gennaio 2007, Lauricella ha un forte legame con la Sicilia. La sua prima esperienza lontano da casa, al Sassuolo, è stata difficile e lo ha portato a fare ritorno in Sicilia. Successivamente ha avuto nuove opportunità con Juventus ed Empoli, scegliendo infine l’Empoli che ha creduto maggiormente in lui. Nella scorsa stagione ha messo ha referto 2 gol e 2 assist con in 28 presenze tra Under 18 e Primavera.

Grazie alle sue prestazioni, è arrivata anche la convocazione nella Nazionale Under 17 di Massimiliano Favo, con la quale, nel 2024, ha vinto l’Europeo U17 contro il Portogallo per 3-0, con i gol di Mosconi e del milanista Francesco Camarda.

