Calciomercato, ecco chi è Lauricella: il giovane terzino che piace al Milan

Milan, alla scoperta di Lauricella: le difficoltà e il percorso di crescita

Nato a Palermo, l'11 gennaio 2007, Lauricella ha un forte legame con la Sicilia. La sua prima esperienza lontano da casa, al Sassuolo, è stata difficile e lo ha portato a fare ritorno in Sicilia. Successivamente ha avuto nuove opportunità con Juventus ed Empoli, scegliendo infine l’Empoli che ha creduto maggiormente in lui. Nella scorsa stagione ha messo ha referto 2 gol e 2 assist con in 28 presenze tra Under 18 e Primavera.