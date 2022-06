Calciomercato – Dybala infiamma Milano: è derby tra Inter e Milan

Paulo Dybala finirà all'Inter o al Milan in questa sessione di calciomercato? Il suo nome sembra accendere la fantasia di entrambi i club

Daniele Triolo

Paulo Dybala, ex attaccante della Juventus, finirà all'Inter o al Milan in questa sessione estiva di calciomercato? Secondo 'Tuttosport' oggi in edicola, la 'Joya' sta già infiammando Milano e, di fatto, ha scatenato un derby tra i due club meneghini. I quali, ad onor del vero, non sono gli unici che vorrebbero mettere sotto contratto il funambolo argentino.

L'Inter, per il quotidiano torinese, ha ancora in mano il pallino su Dybala. Giuseppe Marotta, amministratore delegato del club nerazzurro, si è esposto sin da inizio 2022, ha incontrato più volte il suo entourage. Ma, ad oggi, il classe 1993 non rappresenta una priorità per la società di Viale della Liberazione.

Un po' perché è arrivato Romelu Lukaku, un po' perché, prima di affondare il colpo su Dybala, l'Inter dovrà fare uscire due attaccanti tra Alexis Sánchez, Edin Džeko e Joaquín 'Tucu' Correa. Prima di fine mese i nerazzurri avranno un altro incontro con l'entourage del giocatore argentino, chiedendo loro di avere pazienza.

Calciomercato Milan - Dybala in rossonero? Ecco come stanno le cose

Ma anche di accettare la proposta di contratto quadriennale, fino al 30 giugno 2026, da 5,5 milioni di euro netti a stagione più 1,5 di bonus per un totale di 7. Sarà chiesto anche all'agente di Dybala, Jorge Antun, di abbassare le pretese economiche per sé stesso (10 milioni di euro di commissioni la sua richiesta) e per il suo assistito (premio alla firma del contratto).

Come potrebbe tornare in gioco il Milan su Dybala in questa sessione di calciomercato a queste condizioni? A noi di 'PianetaMilan.it' non risulta alcun tipo di contatto tra il club rossonero e gli agenti del nativo di Laguna Larga. Secondo 'Tuttosport', invece, il Diavolo avrebbe chiesto al suo entourage di restare informato sugli sviluppi dell'operazione con l'Inter.

Non dovesse andare in porto, il Milan potrebbe inserirsi sull'argentino. I rossoneri, così, rinforzerebbero bene la trequarti, con un calciatore di talento e qualità assoluta, al posto di Junior Messias e Brahim Díaz, che hanno viaggiato a corrente alternata nell'ultima stagione. Affiancando, così, a Rafael Leão un altro elemento top sulla trequarti.

Per il quotidiano torinese, poi, il colpo Dybala darebbe una scossa al calciomercato estivo del Milan e consentirebbe a Gerry Cardinale, anche dal punto di vista mediatico, di recuperare posizioni nella scala dei consensi del mondo rossonero. In fin dei conti, lo soffierebbe all'Inter.

Ci sarebbe, però, il problema ingaggio e commissioni. Le cifre richieste da Dybala il Milan non le dà a nessuno. Fece un'eccezione soltanto per Zlatan Ibrahimović, non vorrebbe farla neanche per Leão. Infatti, le trattative per il rinnovo del portoghese sono in stand-by per questo motivo.

L'Inter resta avanti su Dybala, il Milan osserva. Il Diavolo, ha concluso 'Tuttosport', potrebbe avere qualche possibilità di prenderlo qualora passasse il tempo e l'argentino non avesse ancora formalizzato un'intesa contrattuale con i nerazzurri o con nessun altro. Fantasia sulla trequarti, Maldini ha il nome giusto: le ultime news di mercato >>>