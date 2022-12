Lo United vuole Dumfries, quale sarà il futuro di Dalot?

L' Inter , un po' come un paio di stagioni fa, potrebbe essere di nuovo costretta a cedere alcuni dei suoi giocatori per fare cassa. Uno di questi potrebbe essere Milan Škriniar , da tempo nel mirino del PSG . L'altro potrebbe essere Denzel Dumfries , che avrebbe grandi estimatori in Inghilterra. L'olandese potrebbe essere quello più sacrificabile nelle prossime sessioni di calciomercato .

Quale sarà il futuro di Dalot?

Secondo quanto riportato da Sport, il Manchester United potrebbe essere davvero interessato a Dumfries. In caso di arrivo dell'olandese, il futuro di Diogo Dalot potrebbe essere in bilico. Sul portoghese, in scadenza di contratto, ci sarebbe il forte pressing del Barcellona, che sarebbe pronto a garantirli un posto da titolare. Sul terzino ci potrebbe essere anche l'interesse del Milan, che potrebbe riportare a Milano Dalot, in caso di mancato riscatto di Dest, proprio in favore del Barcellona. Calciomercato Milan – Per l’attacco occhi in Francia: due i nomi