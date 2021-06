Calciomercato – Donnarumma, terminate le visite mediche con il Psg

Gianluigi Donnarumma, ex portiere del Milan, ha appena concluso le visite mediche con il Psg. Il giocatore torna nel ritiro azzurro

Gianluigi Donnarumma al Psg, è ormai questione di tempo. Il portiere si è recato questa mattina all'ospedale Sant'Andrea di Roma per sottoporsi alle visite mediche per il suo passaggio in Francia. Secondo quanto riferisce 'TuttoMercatoWeb' il classe 1999 è appena uscito dalla struttura per tornare al Parco dei Principi, sede del ritiro della Nazionale italiana nella Capitale. L'ufficialità è attesa nelle prossime ore.