Calciomercato – Donnarumma-PSG: casa, autista, voglia di Pallone d’Oro

Gianluigi 'Gigio' Donnarumma è prossimo all'ufficialità con il PSG. Andiamo a scoprire qualche dettaglio sulla sua nuova vita parigina

Daniele Triolo

Gianluigi 'Gigio' Donnarumma, eroe dell'Italia agli Europei, è prossimo all'annuncio ufficiale con il PSG. Chiusa l'esperienza al Milan, infatti, inizierà presto per lui una nuova vita a Parigi. Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola ha ricordato come la Capitale francese lo aspetti, tra lustrini e paillettes, ma, soprattutto, con un mucchio di soldi. Talmente tanti che, alle nostre latitudini, nessuno poteva permetterseli.

Donnarumma, che ha già superato le visite mediche con il club transalpino, infatti, firmerà con il PSG fino al 30 giugno 2026 per un ingaggio annuale netto che, tra parte fissa e bonus, arriva a 12 milioni di euro. Il doppio di quanto ha percepito nelle ultime quattro stagioni difendendo i pali della porta rossonera. Nel nuovo accordo, poi, ha rivelato il 'CorSera', sono previsti diversi benefit.

Donnarumma, al PSG, avrà un autista personale che lo scarrozzerà agli allenamenti al centro sportivo di Camp des Loges, distante una ventina di chilometri dal centro di Parigi. Nei primi giorni in Francia, Donnarumma soggiornerà in hotel; poi si trasferirà nella sua nuova abitazione. Così avrà tutto il tempo di scegliere il quartiere ideale dove prendere casa. La scelta, ha evidenziato il quotidiano generalista, dovrebbe ricadere su Neuilly-sur-Seine.

Si tratta di un sobborgo ad ovest del centro di Parigi, dove già abitano tanti giocatori del PSG. A partire da Mauro Icardi con la moglie Wanda. Donnarumma, nella sua avventura al PSG e in un nuovo Paese, porterà con sé la fidanzata Alessia, la quale farà avanti e indietro con Milano, dove studia all'università. E se il portiere, nello spogliatoio della squadra di Mauricio Pochettino, ha già un amico in Marco Verratti, troverà un concorrente spietato in Keylor Navas.

L'estremo difensore costaricense, che ha vinto 3 Champions League con il Real Madrid, lotterà per mantenere il posto da titolare. Anche se, nelle gerarchie del tecnico argentino, il numero uno tra i pali sarà Donnarumma. Che, con il PSG, spera di poter crescere, migliorare (anche grazie al fatto di poter giocare con fenomeni come Neymar e Kylian Mbappé), al fine di poter mettere le mani sul Pallone d'Oro.