Calciomercato – Donnarumma-PSG, affare fatto! Il punto tra visite e firma

Gianluigi 'Gigio' Donnarumma sarà il portiere del PSG. Bisognerà trovare la data idonea per le visite mediche e la firma sul contratto

Daniele Triolo

Da domani ogni giorno è buono per la finalizzazione del trasferimento di Gianluigi 'Gigio' Donnarumma al PSG. Lo ha riferito 'Tuttosport' oggi in edicola. La trattativa, già impostata da alcune settimane, è infatti entrata nelle sue battute finali. Accordo trovato, tra Mino Raiola, agente dell'ormai ex portiere del Milan e il club francese. Per Donnarumma pronto un contratto di cinque anni, fino al 30 giugno 2026, a 10 milioni di euro netti a stagione più bonus.

Un ingaggio top, ha sottolineato il quotidiano torinese, che, però, non basta a spiegare interamente il perché il portiere abbia voluto lasciare il Milan. Nel 2017, infatti, lo stesso PSG offrì 12 milioni di euro netti a stagione a Donnarumma, ma il ragazzo preferì firmare con il Diavolo a metà prezzo (6). Se il tifo rossonero è arrabbiato con Donnarumma, dunque, ne ha ben donde. Non c'è stato neanche bisogno di strapagarlo per convincerlo a lasciare quella maglia spesso baciata e della quale si è sempre professato tifoso.

Piccola soddisfazione anche per il Milan. L'annuncio quasi immediato di Mike Maignan, prelevato dal Lille per 13 milioni di euro più bonus, ha di fatto lasciato Raiola e Donnarumma con il cerino in mano. Costringendo quindi il procuratore ad accettare quanto proposto, senza alcun tipo di forza contrattuale. Donnarumma, a Parigi, dovrà vincere la concorrenza di Keylor Navas per la titolarità della porta del PSG di Mauricio Pochettino. Il costaricense, non molto tempo fa, aveva rinnovato il proprio contratto fino al 30 giugno 2024.

Donnarumma-PSG è un affare fatto (anche se c'è una possibilità che l'ex Milan possa andare un anno in prestito). Ma c'è la Nazionale Italiana da tutelare. Prima di annunciare ufficialmente il trasferimento, infatti, il portiere dovrà svolgere le visite mediche con il PSG. Va individuata una data che vada bene anche all'Italia, impegnata agli Europei. Almeno fino a mercoledì, dunque, è da escludere che arrivino firma sul contratto e l'ufficialità.