Calciomercato – Donnarumma, non c’è ancora l’accordo con il Psg

Secondo Loic Tanzi. giornalista francese di RMC Sport, non c'è ancora l'accordo economico tra Gianluigi Donnarumma e il Psg

Nuovo capitolo della telenovela Donnarumma? Con Gigio e Mino Raiola tutto può accadere. Il portiere, in scadenza di contratto con il Milan, sembra ad un passo dal Psg, ma non sono esclusi colpo di scena. Secondo LoicTanzi, giornalista francese di RMC Sport, non c'è ancora un accordo economico tra Donnarumma e il club parigino. Le parti sono in continuo contatto in queste ultime ore, ma al momento non c'è la fumata bianca.