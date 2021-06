Calciomercato – Donnarumma, iniziate le visite mediche con il PSG

Gianluigi 'Gigio' Donnarumma sta svolgendo a Roma le visite mediche con il PSG. Presto, dunque, l'ufficialità del suo trasferimento

Gianluigi 'Gigio' Donnarumma ha lasciato stamattina il ritiro della Nazionale Italiana, all'hotel 'Parco dei Principi' di Roma, per raggiungere l'Azienda Ospedialiera 'Sant'Andrea' della Capitale insieme a Gianluca Vialli, componente dello staff azzurro. L'ormai ex portiere del Milan, infatti, sta svolgendo proprio ora le visite mediche con il PSG, propedeutiche alla firma del contratto di cinque anni con la società francese. Donnarumma percepirà 10 milioni di euro netti a stagione più bonus. Via Calhanoglu? Il Milan ha già pronto il suo sostituto >>>