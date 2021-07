Calciomercato – Donnarumma è del PSG: “Voglio fare grandi cose”

Gianluigi Donnarumma, dopo sei anni nel Milan, ha lasciato i rossoneri per il PSG. Ieri l'ufficialità e le prime parole da 'parigino'

Daniele Triolo

Ieri, mentre Paolo Maldini, ai microfoni di 'DAZN', parlava apertamente di rimpianto per come fosse andata a finire la storia con il Milan, l'ormai ex portiere rossonero, Gianluigi Donnarumma, diventava ufficialmente il nuovo estremo difensore del PSG.

La notizia, naturalmente, ha avuto eco su tutti i quotidiani sportivi in edicola questa mattina. Donnarumma ha poi firmato un contratto di cinque anni, fino al 30 giugno 2026, per un ingaggio di 12 milioni di euro netti a stagione: il doppio di quanto ha percepito nelle ultime quattro annate in maglia rossonera.

"Ciao a tutti, sono orgoglioso di far parte di questo grande club. Non vedo l'ora di cominciare la mia nuova avventura e vincere con questa maglia", le prime parole di Donnarumma ai tifosi del PSG. Il 'nuovo diamante' (così è stato chiamato in Francia) vestirà la maglia numero 50 della squadra di Mauricio Pochettino.

"Siamo lieti di dare il benvenuto a Donnarumma - ha detto il Presidente del PSG, Nasser Al-Khelaïfi -. Ci congratuliamo per lui per il suo successo agli Europei e per aver vinto il trofeo di miglior giocatore del torneo. So che riceverà un caloroso benvenuto da parte di tutto il club, compresi i compagni di squadra, del nostro staff e di tutti i tifosi".

Donnarumma, poi, parlando alla tv ufficiale del PSG, ha quindi detto di essere molto contento di aver sposato il progetto dei francesi. Una nuova sfida da affrontare per crescere ancora. "Sono orgoglioso e voglio fare grandi cose", la sua convinzione. Non vede l'ora di allenarsi con grandi campioni e di giocare la Champions League.

"È una competizione importante che da anni desideravo giocare. E che cercheremo di vincere". Inizialmente Donnarumma, che ritroverà in squadra il suo amico Marco Verratti, abiterà in hotel. Quindi, si trasferirà probabilmente nel quartiere di Neuilly-sur-Seine. È un luogo dove già vivono molti calciatori del PSG, compreso Mauro Icardi. Milan, offerta per Luis Alberto: tutti i dettagli >>>