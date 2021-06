Calciomercato – Donnarumma al PSG: oggi l’annuncio ufficiale

Ieri visite mediche di Gianluigi 'Gigio' Donnarumma con il PSG. Oggi ci sarà l'annuncio ufficiale dell'ingaggio dell'ex portiere del Milan

Le visite sono durate circa sei ore. Quindi, Donnarumma ha fatto rientro all'hotel 'Parco dei Principi' per riunirsi ai compagni della Nazionale Italiana . Mentre tutti gli altri Azzurri hanno goduto di un giorno di semi-libertà (relax assoluto, ma senza uscire dall'hotel), lui è stato l'unico autorizzato ad allontanarsi proprio per sottoporsi ai test medici di cui sopra.

Per Donnarumma, al PSG, un contratto di cinque anni, fino al 30 giugno 2026, da 10 milioni di euro netti a stagione più bonus. Manca, per chiudere definitivamente la sua parentesi milanista, soltanto l'annuncio ufficiale del PSG, previsto, a quanto pare, per la giornata odierna. Via Calhanoglu: il Milan ha individuato il nuovo fantasista >>>