Calciomercato – Donnarumma al Psg: a breve possibile annuncio | News

Secondo il Corriere dello Sport non ci sono più sul passaggio di Gianluigi Donnarumma al Psg. A breve potrebbe esserci l'annuncio

Come viene riportato dal Corriere dello Sport non sembrano esserci più dubbi sul passaggio di GianluigiDonnarumma al Psg. E' vero che il club parigino ha diversi in portieri in rosa tra cui Navas, Sergio Rico ed Areola, ma Leonardo non si è sfatto sfuggire l'occasione di prendere il portiere in scadenza di contratto con il Milan. Occasione cara considerando i 60 milioni di euro in 5 anni che il Psg dovrà dare a Donnarumma. In ogni caso l'accordo è stato raggiunto e a breve potrebbe esserci anche l'annuncio ufficiale. Le visite mediche dell'estremo difensore verranno svolte in Italia in modo da non dover aspettare la fine dell'Europeo. Novità importanti intanto sul futuro di Brahim Diaz e di Diogo Dalot.