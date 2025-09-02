Calciomercato, Donnarumma al City: il Milan incassa col bonus solidarietà

Pianeta Milan
Calciomercato: Donnarumma passa al Manchester City, il Milan guadagna grazie al bonus solidarietà. Ecco le cifre.
Come riportato dalla nota testata Goal.com, spunta un retroscena interessante sul passaggio di Gianluigi Donnarumma dal Paris Saint-Germain al Manchester City. Infatti, l'ex portiere rossonero, messo fuori rosa dal club parigino per scelta tecnica, si è trasferito in Inghilterra nell'ultimo giorno di calciomercato per una cifra intorno ai 30 milioni di euro.

Ma cosa c'entra il Milan? Il club rossonero, da questo trasferimento, incasserà 1 milione dei trenta totali in virtù del contributo di solidarietà.

Ma cos'è questo contributo di solidarietà? Si tratta di un meccanismo che “ricompensa” i club per il lavoro svolto nella formazione dei giovani calciatori. È il caso del Milan con Donnarumma, cresciuto nelle giovanili rossonere e autore di oltre 251 presenze in prima squadra tra il 2015 e il 2021, prima di trasferirsi a parametro zero al Paris Saint-Germain.

Dunque, il Milan incassa un milione di euro, una somma che fa piacere alla dirigenza, nota per la sua attenzione nella gestione dei fondi. Pur essendo una cifra minima, contribuirà comunque a migliorare il bilancio economico della stagione.

