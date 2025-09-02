Calciomercato, Donnarumma al City: il Milan incassa col bonus solidarietà

Milan, ecco cos'è il contributo di solidarietà

Ma cos'è questo contributo di solidarietà? Si tratta di un meccanismo che “ricompensa” i club per il lavoro svolto nella formazione dei giovani calciatori. È il caso del Milan con Donnarumma, cresciuto nelle giovanili rossonere e autore di oltre 251 presenze in prima squadra tra il 2015 e il 2021, prima di trasferirsi a parametro zero al Paris Saint-Germain.