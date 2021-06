Calciomercato – Donnarumma, accordo il Psg: avanza l’ipotesi prestito

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato il Psg sarebbe molto vicino a Gianluigi Donnarumma. Ecco le novità

Sempre in primo piano il futuro di Gianluigi Donnarumma. Il portiere, classe 1999, lascerà il Milan a parametro zero dopo la decisione di non rinnovare il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Negli ultimi tempi si è parlato di un interesse da parte del Barcellona, ma come vi abbiamo anticipato noi di Pianetamilan.it, quella che porta in Catalogna è una strada difficile da percorrere per Gigio. Discorso simile per la squadre inglesi: Donnarumma piace a Chelsea e Manchester United, ma al momento non c'è stato alcun affondo.