Calciomercato – Dia lascerà la Salernitana solo ad una condizione

Tra gli attaccanti accostati al Milan nelle ultime settimane in vista della prossima sessione di calciomercato c'è stato anche Boulaye Dia, centravanti in forza alla Salernitana. Il senegalese, ancora di proprietà del Villarreal, ha già raggiunto la doppia cifra in Serie A a due giornate dalla fine del campionato, alla prima stagione in Italia.