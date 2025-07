Victor Eletu non lascerà il Milan a parametro zero in questa sessione estiva di calciomercato: trovato un accordo per il rinnovo di contratto

Daniele Triolo Redattore 31 luglio 2025 (modifica il 31 luglio 2025 | 12:46)

Victor Eletu, classe 2005, centrocampista mancino nigeriano il cui contratto con il Milan è scaduto lo scorso 30 giugno, non lascerà i rossoneri a parametro zero. Anzi, come rivelato da Gianluca Di Marzio, giornalista sportivo di 'Sky Sport' esperto di calciomercato, resterà con il Diavolo e rinnoverà il suo accordo con il club di Via Aldo Rossi.