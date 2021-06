Calciomercato – Di Marzio: “Milan e Roma su Ramos? Ecco la verità”

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Sergio Ramos, per il Diavolo, è una bella suggestione. Potrebbe mai approdare in rossonero?

Sergio Ramos, classe 1986, fortissimo difensore centrale spagnolo, ha dato l'addio al Real Madrid nei giorni scorsi. Il nativo di Camas, dopo ben 16 stagioni alla 'Casa Blanca', adesso è alla ricerca di una nuova esperienza professionale. I 'rumors' di calciomercato lo hanno già accostato a due compagini della Serie A italiana.

Si tratta del Milan e della Roma. Secondo i soliti bene informati, Sergio Ramos potrebbe finire al Milan un po' per via della sua totale ammirazione per Paolo Maldini. Un po' perché, a quanto sembra, il Diavolo sembra averci già parlato. Lo ha riferito, recentemente, 'El Chiringuito TV' in un'indiscrezione di mercato.

Inoltre, non sono passati inosservati i cuori rossoneri che la moglie del calciatore iberico, Pilar Rubio, ha inserito a corredo di un post su 'Instagram' dove faceva l'in bocca al lupo al marito per il prosieguo della sua carriera. Anche la Roma, però, è stata accostata nelle ultime ore a Sergio Ramos. Questo perché, a quanto sembra, José Mourinho, che lo ha avuto a Valdebebas, vorrebbe farne la colonna giallorossa per un biennio.

Sei milioni di euro netti a stagione più due di bonus, secondo 'Repubblica', per un contratto fino al 30 giugno 2023 sarebbe stata la proposta dei Friedkin per Sergio Ramos. A spegnere l'entusiasmo di rossoneri e giallorossi, però, sulle voci di mercato inerenti un possibile arrivo dell'ex capitano del Real Madrid in Italia ci ha pensato Gianluca Di Marzio. Secondo il quale, infatti, tanto il Milan quanto la Roma stanno cercando di abbassare il monte ingaggi.

E, in virtù di ciò, sobbarcarsi un'operazione come quella per l'approdo di Sergio Ramos (favoriti i club inglesi e soprattutto il PSG su di lui) sarebbe controproducente. Sembra che il giocatore, oltretutto, voglia un contratto di due anni con opzione per la terza stagione. L'ingaggio? 15 milioni di euro netti a stagione più 20 alla firma.