Calciomercato – Di Marzio: “Nessun dubbio: Mbappé rinnova con il PSG”

Kylian Mbappé avrebbe deciso di declinare il Real Madrid e di accettare, al contrario, la proposta di rinnovo del PSG. Che bomba di mercato!

Ieri la mamma dell'attaccante francese, classe 1998 , aveva rivelato come Mbappé avesse raggiunto un accordo con entrambi i club e come le proposte fossero praticamente identiche. La decisione, però, sarebbe spettata a lui.

Tra Madrid e Parigi, per ora, ha vinto quest'ultima. Si ipotizza, però, un accordo per un rinnovo di contratto non troppo lungo nel tempo, di modo che il ragazzo possa cambiare maglia nel prossimo futuro.