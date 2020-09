Calciomercato – Di Marzio: “Futuro Chiesa, Juventus unica interessata”

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN JUVENTUS – Il nome di Federico Chiesa è stato accostato al Milan subito dopo la conferma di Stefano Pioli in rossonero. Se ne parla dunque da mesi, ma di concreto c’è stato poco, anche e soprattutto per via delle clamorose richieste economiche del club viola.

Novità da Gianluca Di Marzio a Sky Sport 24: “La Juventus resta l’unica seriamente interessata per Chiesa, ma la Juve deve almeno completare una cessione tra Douglas Costa, De Sciglio e Rugani. La Fiorentina attende la Juventus, ma in caso se lo tiene volentieri”. Non si parla più di Milan che, salvo decisioni oltremodo clamorose, dovrebbe essere definitivamente uscito dalla corsa al talentuoso esterno offensivo.

TOMIYASU-MILAN: SPUNTA LA CLAMOROSA INDISCREZIONE >>>