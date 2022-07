Calciomercato – Di Marzio: “Dybala alla Roma, il programma odierno”

Paulo Dybala è il grande colpo della Roma per questo calciomercato estivo 2022. L'attaccante argentino, classe 1993, corteggiato per mesi dall'Inter, alla fine ha scelto di giocare per i giallorossi di José Mourinho. Per lui, contratto fino al 30 giugno 2025 da 6 milioni di euro a stagione, bonus inclusi.